Естонія депортувала громадянина Росії через підозру в намірі збирати дані для РФ

Естонія депортувала росіянина Андрія Журавльова, повідомляє Служба внутрішньої безпеки країни (KAPO) 12 лютого.

За повідомленням, естонська поліція видворила Журавльова на пропозицію KAPO. Правоохоронці вважають, що Росія планувала використати його для збору розвідувальної інформації.





«Такі дії є частиною підготовки гібридної атаки», – йдеться в заяві служби.

Це не перший депортований з Естонії громадянин Росії. 2025 року естонська влада депортувала щонайменше трьох росіян: націоналіста Костянтина Горлова, Сергія Філатова та Дениса Тена.

Горлов, за даними силовиків, контактував з людьми, які діють на користь російських спецслужб та військових. З Філатовим, як повідомлялося, встановили контакт представники ФСБ. Тен, за висновками поліції, також контактував із російськими спецслужбами.