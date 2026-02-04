Естонія затримала контейнеровоз із російським екіпажем за підозрою в контрабанді

Військово-морські сили Естонії спільно з податково-митним департаментом та поліцією затримали у внутрішніх водах країни контейнеровоз Baltic Spirit під прапором Багамських островів, який прямував до російського Санкт-Петербурга. Про це повідомляє естонська телерадіокомпанія ERR.

Судно затримали 3 лютого о 17:10 біля острова Найссаар, воно слідувало з Еквадору. Влада Естонії підозрює контейнеровоз у зв’язках із контрабандою з Еквадору, а не в порушенні санкцій ЄС.

«Ідеться не про судно, яке належить тіньовому флоту Російської Федерації, і це судно також не підпадає під санкції Європейського союзу. Для нас суть операції полягала саме в тому, що, швидше за все, йдеться про контрабанду», – розповів голова загону спецпризначення поліції K-komando Марек Аас.

Контейнеровоз прибув до берегів Естонії для заправки.

В екіпаж судна входять 23 особи, всі вони громадяни Росії. За словами Ааса, екіпаж виявив готовність до співпраці й не чинив опору.

У європейських країнах регулярно затримують танкери так званого «тіньового флоту» Росії. До нього зараховують судна, за допомогою яких відбувається транспортування російської нафти в обхід західних санкцій.