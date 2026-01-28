Медіа: США вивезли з Британії капітана затриманого танкера Marinera

Берегова охорона Сполучених Штатів вивезла з території Великої Британії громадянина Грузії Автанділа Каландадзе – капітана нафтового танкера Marinera (Bella 1), якого на початку січня затримали американські військові за підозрою у транспортуванні нафти з Венесуели. Про це повідомила низка медіа, зокрема, російська служба BBC і британський канал Sky News.

Разом із ним на борту судна Munro вивезли першого помічника капітана. Решта членів екіпажу, в тому числі громадяни Росії та України, незабаром також покинуть країну. Куди прямує судно Munro, у публікаціях не вказано.

Про те, що капітана судна Автанділа Каландадзе вивезли з території Великої Британії, стало відомо під час засідання шотландського суду. У його ході родичі Каландадзе намагалися домогтися заборони на його вивезення.

Адвокати дружини капітана Натії Дзадзамія стверджували, що той має бути захищений шотландськими судами та європейським законодавством про права людини.

Суд дійсно розпорядився зупинити будь-які дії щодо Каландадзе до моменту, коли його справу буде розглянуто докладніше. Але після цього генеральна прокурорка Шотландії Рут Чартеріс повідомила в суді, що капітан більше не перебуває на території країни.

«Капітан і перший помічник зараз на борту корабля американської берегової охорони Munro і вийшли з територіальних вод Сполученого Королівства», – сказала вона.

Після слухання адвокатка дружини капітана заявила, що влада США «по суті викрала» Каландадзе на території Шотландії.

«Понад два тижні судно, яке охороняють іноземні збройні сили, залишалося в територіальних водах Шотландії, і за цей час влада не зробила жодних ефективних кроків для затвердження своєї юрисдикції або захисту законних прав людей, які перебували на борту», – каже адвокат Аамер Анвар.

Як повідомляє грузинська служба Радіо Свобода, Каландадзе – громадянин Грузії, йому 47 років, і він мешкає в Батумі.





За попередніми даними, на борту танкера було ще п’ять грузинських громадян, 17 громадян України, троє громадян Індії та двоє – Росії.

Під час засідання шотландського суду, яке проводилося в онлайн-режимі, стало відомо, що 26 членів екіпажу залишили танкер і британська імміграційна влада спочатку розмістила їх у готелі міста Елгін в окрузі Морі (цей населений пункт розташований недалеко від бази британських ВПС «Лосимут»).

У вівторок 27 січня журналісти побачили, як група моряків із танкера залишає готель в Елгіні, а потім прибуває до готелю в Абердіні. За заявою британської влади, п’ятеро з них незабаром вилетять із Шотландії до США, а решта – до своїх рідних країн.

Чартеріс зазначила, що жоден із моряків не попросив владу Британії про притулок, і ці люди самі ухвалювали рішення про свою подальшу долю.

Ще 9 січня, невдовзі після захоплення танкера, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що президент Сполучених Дональд Трамп «ухвалив рішення про звільнення двох російських громадян зі складу екіпажу танкера Marinera. Але 24 січня у відомстві заявили, що поки що немає ясності, «коли ж нарешті американська сторона виконає обіцянку».

У свою чергу влада України підтвердила дані про те, що на борту танкера є її громадяни.

Військові США 7 січня після тижневого переслідування захопили нафтовий танкер Marinera (раніше називався Bella 1), який ішов під прапором РФ. Велика Британія надала підтримку зусиллям США. Згодом стало відомо, що танкер належить російській компанії «Буревестмарин», про це свідчать дані Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Міжнародної морської організації (IMO) та російського державного реєстру юридичних осіб.



