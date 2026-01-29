Естонія хоче обмежити купівлю нерухомого майна білорусами та росіянами

Міністерство внутрішніх справ Естонії запропонувало заборонити громадянам Білорусі та Росії купувати нерухоме майно в балтійській країні, якщо вони не мають дозволів на довгострокове проживання – цей захід може стосуватися близько 10 тисяч іноземних громадян.

Пропозицію вніс міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, повідомляє ERR.

Заплановані зміни заборонять громадянам двох держав без дозволів на довгострокове проживання купувати нерухоме майно в Естонії. Обмеження також стосуватимуться компаній, кінцевими бенефіціарами яких є такі особи.

За словами Таро, купівля нерухомого майна особами «неясного походження», які тимчасово перебувають в Естонії або нещодавно прибули, становить загрозу безпеці в контексті війни Росії проти України та дій її союзників із Мінська.

Він додав, що чинні обмеження на купівлю нерухомого майна в прикордонних районах та на малих островах не забезпечують достатнього захисту. На його думку, Естонії слід перейти від часткових обмежень до повної заборони, взявши за приклад кілька сусідніх країн ЄС та НАТО, зокрема Фінляндію, Норвегію, Швецію, Литву та Латвію.

Запропоновані заходи не стосуватимуться громадян Росії та Білорусі, які вже мають посвідки на постійне проживання в Естонії. Вони, як і раніше, матимуть право купувати, продавати, успадковувати та дарувати нерухоме майно.