Естонія почала встановлювати бетонні бункери на кордоні з Росією

Естонія почала встановлення перших бетонних бункерів уздовж південно-східного кордону з Росією у межах проєкту «Балтійська лінія оборони». Це стало новим етапом реалізації спільної оборонної ініціативи країн Балтії, попри затримки з її запуском.

Наразі в регіоні очікують на встановлення сім бункерів. До кінця 2025 року естонська влада планує розмістити загалом 28 таких споруд, повідомив прессекретар Естонського центру оборонних інвестицій Крісмар Росін. Пілотний етап є початком проєкту, який передбачає зведення близько 600 бункерів для посилення східного флангу ЄС і НАТО.

За словами Росіна, строки реалізації «залишаються невизначеними». Бункери встановлюють у муніципалітеті Сетомаа та на південному сході країни. Більшість із них розміщують на державних або муніципальних землях, лише один – на приватній ділянці.

Реалізація проєкту розпочалася на рік пізніше, ніж планувалося, через проблеми з закупівлями. Початковий тендер на всі 600 бункерів зірвався, бо запропоновані ціни перевищили встановлені законом ліміти. Будівельні компанії не могли точно оцінити вартість робіт без інформації про конкретні місця встановлення, які влада не розкривала з міркувань безпеки.

Виходом стало скорочення проєкту до пілотної фази з 28 бункерів і надання підрядникам орієнтовних даних про локації. Це дозволило отримати реалістичні цінові пропозиції та зібрати практичний досвід для подальшого масштабування. Решту 572 бункери планують виставити на тендер до кінця року.

Як повідомили в Естонському центрі оборонних інвестицій, станом на середину листопада бункери вже розміщують, однак вони ще не повністю готові. Кожна споруда має площу близько 35 квадратних метрів і здатна витримати удари артилерійських снарядів калібру 152 мм.

Бункери є частиною багаторівневої системи оборони на випадок можливої агресії з боку Росії.