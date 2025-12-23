Естонія надала два мільйони євро на підтримку стійкості енергосистеми України

Естонія надала два мільйони євро на підтримку стійкості енергетичної системи України.

Як повідомляє преслужба Міністерства клімату країни, кошти направлені Фонду підтримки енергетики України.

Окрім фінансової допомоги, Естонія у співпраці з енергетичними компаніями надіслала до України генератори, трансформатори та інше критично важливе енергетичне обладнання, триває робота з визначення можливих подальших пожертвувань або форм співпраці.

«Підтримка України з боку Естонії є послідовною та довгостроковою. Для України енергетика – це не просто економічний сектор, а питання виживання. Кожна відновлена підстанція, кожен працюючий генератор означає теплий дім, діючу лікарню та функціонуюче суспільство. Підтримка Естонії допомагає Україні впоратися з потенційними викликами майбутньої зими», – сказав міністр енергетики та навколишнього середовища Андрес Сутт.

Підтримка Енергетичного фонду, створеного Єврокомісією та Міненерго України, допомагає покрити найнагальніші потреби українських енергетичних компаній, включаючи закупівлю запасних частин, генераторів та палива, а також проведення аварійно-ремонтних робіт. Зазначається, що через Фонд допомога швидко надходить до конкретних проєктів, а платежі здійснюються безпосередньо постачальникам товарів та послуг, що забезпечує прозоре та контрольоване використання пожертвувань.

Раніше Естонія через Міністерство закордонних справ внесла до Фонду загалом 620 000 євро: 50 000 євро у 2023 році, 420 000 євро у 2024 році та 150 000 євро у жовтні цього року. Загалом країни внесли до Фонду 1,44 мільярда євро.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

23 грудня внаслідок чергової атаки РФ на енергосистему України на ранок 23 грудня майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



