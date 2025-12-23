АЕС знизили потужність через масовану атаку РФ – Міненерго

Атомні електростанції України внаслідок масованої російської атаки 23 грудня вимушено знизили потужність своєї генерації, повідомив в.о. голови Міністерства енергетики Артем Некрасов.

«Збільшення потужності АЕС до номінальних значень буде відбуватися поступово, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі», – сказав він під час брифінгу в Міненерго.

Некрасов заявив, що удари РФ, які впливають на АЕС, є «грубим порушенням міжнародних вимог щодо ядерної безпеки», яке «не повинне залишатися поза увагою світової спільноти».

Армія РФ протягом ночі масовано атакувала Україну. На всій території України була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили повідомили, що російські війська застосували 38 ракет і 635 БпЛА різних типів, близько 400 із яких – «Шахеди». Сили ППО знешкодили 587 дронів і 34 крилаті ракети. Зафіксовано влучання на 21 локації.

У низці областей України вранці 23 грудня запровадили аварійні відключення електроенергії.

Відомо про щонайменше трьох загиблих людей. Київська ОВА навела дані про загиблу людину і трьох потерпілих в області. На Житомирщині через удар РФ загинула дитина, ще п’ять людей поранені, про загиблого повідомили і на Хмельниччині. У Києві поранені п’ять людей.

За даними уряду, найбільше під час удару постраждали енергетичні об’єкти у західних областях. У Міненерго повідомили, що майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях, а також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині й у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях.