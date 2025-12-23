Повітряні сили про удар РФ: зафіксоване влучання ракет і дронів на 21 локації

Російські військові в ніч проти 23 грудня завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши 38 ракет і 635 БпЛА різних типів, близько 400 із яких – «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Щодо ракет, то, за словами військових, зафіксували три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» і 35 крилатих ракет Х-101, «Іскандер-К».

«За попередніми даними, станом на 11:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 621 повітряну ціль: 587 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів); 34 крилаті ракети Х-101, «Іскандер-К», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах також зауважили, що три аеробалістичні ракети не досягли цілей, і місця їх падіння уточнюють.

«Зафіксовано влучання ракет і 39 ударних БпЛА на 21 локації, падіння збитих (уламки) – на 8 локаціях», – кажуть військові.

Армія РФ протягом ночі масовано атакувала Україну безпілотниками, вранці Повітряні сили повідомили про запуск Росією також і ракет. На всій території України була оголошена повітряна тривога. У низці областей України вранці 23 грудня запровадили аварійні відключення електроенергії.

Відомо про щонайменше трьох загиблих людей. Київська ОВА навела дані про загиблу людину і трьох потерпілих в області. На Житомирщині через удар РФ загинула дитина, ще п’ять людей поранені, про загиблого повідомили і на Хмельниччині. У Києві поранені п’ять людей.

За даними уряду, найбільше під час удару постраждали енергетичні об’єкти у західних областях. У Міненерго повідомили, що майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях, а також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині й у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях.