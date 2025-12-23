Зеленський: РФ застосувала 650 дронів і понад 30 ракет, під ударом були щонайменше 13 областей

Російські військові під час удару по Україні вночі і вранці 23 грудня застосували більш ніж 650 дронів, значна частина з яких – це «Шахеди», а також понад три десятки ракет, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Загалом під ударом уже були щонайменше 13 областей. Значну частину дронів і ракет вдалося збити. Детальна інформація від Повітряних сил буде пізніше – коли надійдуть усі звіти. Втім, були й влучання», – написав він у телеграмі.

Як заявив Зеленський, цей російський удар «надзвичайно ясно сигналізує» про російські пріоритети.

«Удар перед Різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними, вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну. Путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати. І це означає, що світ тисне на Росію недостатньо. Зараз треба реагувати. Потрібно дотискати Росію до миру і гарантованої безпеки», – наголосив президент.

Армія РФ протягом ночі масовано атакувала Україну безпілотниками, вранці Повітряні сили повідомили про запуск Росією також і ракет. На всій території України була оголошена повітряна тривога. У низці областей України вранці 23 грудня запровадили аварійні відключення електроенергії.

Відомо про щонайменше трьох загиблих людей. Київська ОВА навела дані про загиблу людину і трьох потерпілих в області. На Житомирщині через удар РФ загинула дитина, ще п’ять людей поранені, про загиблого повідомили і на Хмельниччині. У Києві постраждали п’ять людей.

За даними уряду, найбільше під час удару постраждали енергетичні об’єкти у західних областях. У Міненерго повідомили, що майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях, а також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині й у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях.