Зеленський обговорив із Трампом завтрашню двосторонню зустріч у Женеві

Президент Володимир Зеленський повідомив деталі розмови з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом увечері 25 лютого.

«Були на дзвінку також представники Президента Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Зараз наші команди багато працюють, і я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни», – заявив він.

Зеленський також згадав, що ця зима є найскладнішою для України, і ракети для систем протиповітряної оборони, які Київ може закуповувати у США завдяки програмі PURL, допомагають «проходити через усі ці виклики й захищати життя».

«Говорили про питання, над якими завтра в Женеві працюватимуть наші представники на двосторонній зустрічі, а також – про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня», – додав голова держави.

Він висловив надію, що ця зустріч дозволить перейти до переговорів на рівні лідерів. За словами Зеленського, президент США підтримує таку послідовність кроків:

«Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну».





Трамп наразі не коментував розмову публічно.

Раніше 25 лютого в Офісі президента України повідомили про завершення переговорів Зеленського й Трампа, які тривали 30 хвилин.

Перед цим Зеленський припустив, що наступний раунд тристоронніх переговорів України, США і Росії щодо припинення війни може пройти на початку березня. За його словами, цьому передуватиме зустріч очільника української делегації секретаря Ради нацбезпеки й оборони України Рустема Умєрова з американськими переговорниками. Вона відбудеться 26 лютого.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф днями в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Сам президент США перед переговорами в Женеві 17-18 лютого заявив, що Україні варто «швидко сісти за стіл переговорів». Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, Росія хоче укласти угоду на тлі війни в Україні.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.







