Axios: Трамп і Зеленський проводять телефонну розмову

Президенти США Дональд Трамп проводить переговори з президентом України Володимиром Зеленським, повідомив кореспондент Axios Барак Равід із посиланням на джерело. Про це він повідомив у соцмережі Х.

Згодом в Офісі президента України близько 20:40 повідомили про завершення переговорів, які тривали 30 хвилин.

Раніше сьогодні Зеленський припустив, що наступний раунд тристоронніх переговорів України, США і Росії щодо припинення війни може пройти на початку березня. За його словами, цьому передуватиме зустріч очільника української делегації секретаря Ради нацбезпеки й оборони України Рустема Умєрова з американськими переговорниками. Вона відбудеться 26 лютого.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф днями в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Сам президент США перед переговорами в Женеві 17-18 лютого заявив, що Україні варто «швидко сісти за стіл переговорів». Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, Росія хоче укласти угоду на тлі війни в Україні.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.