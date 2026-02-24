Посольство США в річницю вторгнення Росії: Трамп «надалі відданий» встановленню тривалого миру

Посольство Сполучених Штатів 24 лютого прокоментувало річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У відомстві зазначили, що воно спричинило спричинило чотири роки руйнувань і людських страждань.

«У цю річницю ми вшановуємо народ України за його мужність і самопожертву та висловлюємо особливу вдячність українським співробітникам Посольства за їхню віддану підтримку й партнерство на шляху до миру», – йдеться в заяві.

Водночас посольство додає, що президент США Дональд Трамп надалі «відданий зусиллям із досягнення переговорного врегулювання та встановленню тривалого миру».

Такий мир, за твердженням відомства, забезпечить незалежне й успішне майбутнє України зі Сполученими Штатами як сильним і надійним партнером.

Читайте також: Чотири роки вторгнення в Україну: чи навчилася армія Росії воювати краще?

Агентство Bloomberg повідомляло раніше, що США наполягають на укладенні мирної угоди між Росією та Україною до 4 липня, коли в Сполучених Штатах святкують День незалежності.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф напередодні в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.



