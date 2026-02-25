Україна отримала від США демарш після удару по Новоросійську – Стефанішина

Державний департамент США наприкінці 2025 року повідомив Україні, що її удари по російському нафтовому об’єкту в порту Новоросійськ вплинули на американські інвестиції, зроблені через Казахстан. Про це у Вашингтоні на брифінгу з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого повідомила посолка України у США Ольга Стефанішина, передає CNN.

«Ми чули, що українські атаки на Новоросійськ вплинули на деякі американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан. І ми чули від Державного департаменту, що нам слід утримуватися від, знаєте, нападів на американські інтереси», – розповіла дипломатка.

Телеканал CNN зауважує, що звернувся з цього приводу по коментар до Державного департаменту, але наразі про жодну реакцію не повідомляється. Радіо Свобода також намагається отримати коментар зовнішньополітичного відомства.

Американська компанія Chevron є основним акціонером Каспійського трубопровідного консорціуму, який транспортує нафту з казахстанських нафтових родовищ до Чорного моря на експорт.

30 листопада 2025 року Міністерство закордонних справ Казахстану висловило протест через атаку на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму в акваторії морського порту Новоросійська. Внаслідок атаки морських безпілотників у ніч на 29 листопада, як раніше повідомили в компанії, було виведено з ладу один із причалів, що серйозно ускладнило транспортування нафти з Казахстану в порт Новоросійська, де вона завантажується на танкери.

Україна у відповідь взяла до уваги занепокоєння Республіки Казахстан щодо інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

«Жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших третіх сторін – усі зусилля України покладені на відсіч повномасштабної російської агресії в межах реалізації гарантованого 51 статтею Статуту ООН права на самооборону. У межах вивірених і стратегічно обґрунтованих оборонних операцій Сили оборони України системно послаблюють військово-промисловий потенціал агресора та позбавляють його засобів для ведення злочинної загарбницької війни та вбивства наших людей – Україна бʼє у відповідь на удари та атаки агресора», – йшлося в заяві МЗС України.

КТК – великий міжнародний проєкт за участю Казахстану, Росії та провідних світових нафтовидобувних компаній. Протяжність трубопроводу складає 1500 кілометрів. КТК переважно транспортує західно-казахстанську та російську нафту. Росії належить 24% акцій Каспійського трубопровідного консорціуму, а Казахстану – 19%. Інші великі та дрібні частки належать кільком великим західним нафтовим компаніям, зазначає Радіо Азаттик.



