Казахстан звернувся до США та ЄС через атаки на танкери у Чорному морі

Казахстан заявив США та Європі про нагальну необхідність вжиття ефективних заходів для забезпечення безпеки транспортування нафти, зокрема морськими шляхами.

МЗС країни висловило серйозну стурбованість атаками, здійсненими безпілотниками проти трьох танкерів, що прямували до морського терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Чорному морі.

«Зростання частоти таких інцидентів свідчить про зростання ризиків для функціонування міжнародної енергетичної інфраструктури. Тому ми закликаємо наших партнерів до тісної співпраці для розробки спільних заходів, спрямованих на запобігання подібним інцидентам у майбутньому», – йдеться у заяві.

Казахстан також наголосив, що не є стороною жодного збройного конфлікту та робить значний внесок у глобальну та європейську енергетичну безпеку.

Напередодні щонайменше три нафтових танкери, керованих грецькими компаніями та зафрахтованих для завантаження нафти з Казахстану, зазнали атаки безпілотників у Чорному морі. Це сталося неподалік від терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в російському порту Новоросійськ.

У листопаді 2025 року українські військові завдали удару по інфраструктурі КТК у районі Новоросійська. По трубопроводу нафта з Казахстану надходить у Росію і далі вирушає експорт через морський термінал КТК. Внаслідок атаки виносний причальний пристрій ВПУ-2 зазнав серйозних пошкоджень і був виведений з ладу. Казахстан тоді висловив протест, водночас активізувавши план з перенаправлення нафти на альтернативні маршрути.