Сибіга повідомив про російський удар по підприємству американської компанії на Сумщині

Російські війська завдали удару по підприємству американської компанії Mondelez у Тростянці на Сумщині, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пізно ввечері 21 лютого.

«Сьогодні Росія завдала удару по ще одному американському підприємству в Україні – цивільному виробничому об'єкту Mondelez у Тростянці – одній з перших великих інвестицій США в незалежну економіку України. Ракета влучила в один з виробничих корпусів», – написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що це не військова ціль, а завод, який працює з 1990-х років – «виробляє всесвітньо відомі бренди, працевлаштовує українців, робить внесок у нашу та американську економіку».

«Москва не може говорити про економічний діалог зі Сполученими Штатами, атакуючи виробничі об'єкти, що належать США. Напад на мирну промисловість — це не війна, це навмисний економічний терор. Має бути понесена відповідальність», – додав він.

Компанія Mondelez наразі цей російський удар не коментувала.

Це не перша російська атака на американські компанії. Зокрема, у серпні 2025 року російські військові ракетами «Калібр» влучили у цивільне підприємство у Мукачеві на Закарпатті. Міський голова Андрій Балога згодом уточнив, що російської атаки зазнав завод американської компанії з виробництва електроніки Flex, який забезпечував роботою тисячі місцевих жителів. У компанії Flextronics (Flex) підтвердили ураження заводу в Мукачеві.

Коментуючи російський удар по американському підприємству на Закарпатті, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія «ніколи і за жодних обставин навмисно не атакувала жодні об’єкти, які не пов’язані з військовими можливостями України».



