Адміністраця Трампа «продовжує посилювати тиск на Москву» – Рубіо

Адміністрація президента США Дональда Трампа «продовжує посилювати тиск на Москву», сказав держсекретар Марко Рубіо, відповідаючи 25 лютого на запитання журналіста, чи настане «момент, коли адміністрація змінить курс і посилить тиск на Москву».

Прикладом такої політики очільник зовнішньополітичного відомства США назвав те, що «президент запровадив додаткові санкції наприкінці минулого року проти нафтової компанії «Роснєфть».

«Адміністрація продовжує продавати зброю Україні. Ми не продаємо зброю Росії і не запроваджуємо санкції проти України. Президент (США Дональд Трамп) цінує той факт, що він єдиний світовий лідер, який має хоч якийсь шанс у світі зібрати ці дві сторони за столом переговорів. Ми єдина країна або єдина організація на планеті, яка змогла досягти того, щоб російські та українські переговорники сиділи за столом і розмовляли один із одним», – наголосив Марко Рубіо.

Він повторив тезу про те, що «війна в Україні не має військового вирішення».

«Ця війна буде врегульована шляхом переговорів, і зараз ми єдина країна у світі, яка може бути каталізатором переговорів. Якщо ми втратимо цю роль, ніхто інший не зможе цього зробити», – сказав держсекретар США.

Рубіо назвав ключовою причиною, чому «Україна змогла витримати цю війну», те, що «Сполучені Штати постачали та продавали Україні зброю, а також надавали їм розвідувальну допомогу тощо, а також ми запровадили санкції проти Росії».

«У нас є багато людей, які вклали в це (процес переговорів між Україною та РФ – ред.) багато енергії, і я думаю, що ми досягли прогресу у звуженні кола питань, але я думаю, що деякі питання все ще залишаються дуже, дуже складними, на жаль», – відзначив держсекретар США Марко Рубіо.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф днями в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Сам президент США перед переговорами в Женеві 17-18 лютого заявив, що Україні варто «швидко сісти за стіл переговорів». Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, Росія хоче укласти угоду на тлі війни в Україні.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.