Сибіга привітав ухвалення резолюції Генасамблеї ООН щодо підтримки миру в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав голосування за резолюцію «Про підтримку сталого миру в Україні» в Генеральній асамблеї ООН 24 лютого. Резолюцію ініціювала Україна.

«У визначальні моменти міжнародна спільнота має бути чіткою у своїй позиції. Сьогодні саме такий момент. Для нас це не просто чергове голосування. Це підтвердження того, що Україна не є сам на сам – і що принципи Статуту ООН і надалі мають значення», – заявив дипломат.

Він подякував 107 державам-членам, які проголосували за документ, і додав, що Київ і надалі діятиме задля досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до Статуту ООН і міжнародного права.





Генасамблея ООН сьогодні ухвалила резолюцію 107 голосами проти 12-ти (51 країна утрималася).

У тексті Генасамблея «зі стурбованістю відзначає», що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває чотири роки й продовжує мати «спустошливі та тривалі наслідки» для України, регіональної та глобальної стабільності.

Асамблея повторює свій заклик до справедливого та сталого миру на основі міжнародного права, закликає до повного обміну військовополоненими та повернення депортованих цивільних, у тому числі дітей.

Крім того, Генасамблея «вітає зусилля Сполучених Штатів, європейських країн та інших держав-членів, спрямовані на припинення війни».

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф напередодні в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.



