Сибіга: ОБСЄ має бути платформою для тиску, а не для діалогу з агресором

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) має бути платформою для постійного тиску, а не платформою для діалогу з агресором.

«Доки Росія порушує принципи ОБСЄ, організація повинна чітко розуміти свою роль: вона має бути платформою для постійного тиску та відповідальності. Не платформою для діалогу з агресором. Якщо ми сьогодні повернемося до звичайного порядку речей, ми нормалізуємо геноцидні війни як інструмент зовнішньої політики. Ми ніколи цього не зможемо зробити», – сказав він під засідання Постійної ради ОБСЄ у режимі відеозвернення.



Сибіга також подякував ОБСЄ за готовність підтримати дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення російської агресії, але, за його словами, слід чітко розуміти, що Росія є державою-агресором.

«Агресія Росії – це не альтернативна точка зору. Це злочин. Це найтяжчий злочин. І його не можна виправдати морально чи юридично. Це має бути відправною точкою для будь-якого подальшого обговорення того, як ОБСЄ може зробити свій внесок у поточні мирні зусилля», – зауважив він.

Швейцарія перейняла головування в ОБСЄ у 2026 році, назвавши серед пріоритетів сприяння справедливому й тривалому миру в Україні. На початку лютого чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс та генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу перебували з візитом в Києві.