Мецола оголосила про підписання документів щодо кредиту Україні, який блокує Угорщина

Президентка Європарламенту Роберта Мецола оголосила про підписання документів щодо кредиту Україні на 90 мільярдів євро.

«Щойно підписала кредит на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро від імені Європарламенту», – написала вона у соцмережі Х.

Вона зазначила, що кошти будуть спрямовані на підтримку роботи основних державних служб, сильну оборону України, спільну безпеку та свободу, досягнення справжнього та тривалого миру, закріплення майбутнього України в Європі.

Але перед четвертими роковинами повномасштабного вторгнення Росії в Україну Угорщина заблокувала позику на 90 мільярдів євро для України. 23 лютого прем’єр Віктор Орбан у президентові Європейської ради Антоніу Кошті заявив, що Угорщина не підтримуватиме внесення змін до регламенту про багаторічну фінансову політику, необхідних для використання бюджетного резерву ЄС для кредитної лінії.

Внесення відповідних змін до згаданого Орбаном документа формально вимагає одностайності всіх країн ЄС – в іншому разі рішення про позику неможливо реалізувати.

Позика ЄС на підтримку була узгоджена на Європейській Раді в Брюсселі 18 грудня 2025 року та представлена Єврокомісією 14 січня 2026 року. 90 мільярдів євро призначені для покриття двох третин розрахункових фінансових потреб України на відповідний період. Оскільки Чехія, Угорщина та Словаччина відмовилися від підтримки позики, угоду було укладено в рамках процедури посиленої співпраці – механізму, який дозволяє бажаючим державам-членам ЄС співпрацювати в певних сферах за відсутності одностайності.

Читайте також: Військові й бюджетні потреби: Єврокомісія визначила, як Україна витрачатиме 90 млрд євро допомоги

Україна розраховує на перший транш із 90-мільярдного кредиту навесні 2026 року, інакше ситуація з фінансуванням видатків, попереджали в українському уряді й підтверджували в Єврокомісії, стане критичною.