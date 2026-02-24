Гроші будуть, попри вето? Угорщина блокує 90 млрд євро для України, але ЄС готує виплати до квітня

Перед четвертими роковинами повномасштабного вторгнення Росії в Україну Угорщина заблокувала 20-й пакет санкцій та позику на 90 мільярдів євро для України, на яку прем’єр Віктор Орбан уже погодився раніше.

Радіо Свобода зʼясовувало під час інтервʼю з єврокомісаром з питань економіки Валдісом Домбровскісом, що Єврокомісія не готує «план Б» з фінансування України. І він пояснив, чому.

– Угорщина блокує кредит для України на 90 мільярдів євро. Чи має Європейська комісія якийсь «план Б»?

– Наразі ми продовжуємо працювати над цим кредитом підтримки України на 90 мільярдів євро. Варто зазначити, що все ще є кілька документів, які нам потрібно фіналізувати, зокрема кредитну угоду, меморандум про взаєморозуміння, стратегію фінансування на цей рік. Тож ми продовжуємо готувати всі ці документи, щоб розпочати виплати, як і планували, на початку квітня.

Паралельно триває робота над змінами до багаторічного бюджету ЄС, щоб уможливити спільні запозичення. У грудні всі держави-члени, включно з Угорщиною, погодилися на ці спільні запозичення. І, до речі, Угорщина, як і кілька інших держав-членів, не бере участі у фінансуванні цього кредиту підтримки на 90 мільярдів євро, тож ми очікуємо, що Угорщина дотримається цієї домовленості.

– Але якщо Угорщина цього не зробить, що Європейська комісія може зробити, щоб підтримати Україну у 2026 році, поки це питання не буде вирішене?

– Очевидно, нам доведеться знайти рішення. Треба сказати, що це не перший випадок, коли ми стикаємося з труднощами з Угорщиною. Наразі ми перебуваємо в тісній взаємодії з державами-членами і, маю сказати, сподіваємося знайти шлях уперед.

– Наскільки терміновим є питання отримання Україною цих коштів? Чи ставить Угорщина Україну зараз у справді складну ситуацію?

– Очевидно, цей кредит підтримки України на 90 мільярдів євро є ключовим для забезпечення покриття фінансових потреб України на цей і наступний роки. Також він є ключовим для просування вперед із наступною програмою Міжнародного валютного фонду, оскільки він покриває дві третини загальних фінансових потреб України впродовж цих двох років. Інші міжнародні партнери забезпечують решту – одну третину. Тож абсолютно очевидно, що ми маємо виконати зобов’язання щодо цього пакета на 90 мільярдів євро.

– Чи правильно я розумію, що з боку Єврокомісії немає альтернативних варіантів фінансування України?

– На цьому етапі я б не починав шукати нові альтернативи, оскільки щодо цього пакета на 90 мільярдів євро вже виконано багато роботи і проведений значний обсяг підготовчої роботи. Як я сказав, загалом я сподіваюся, що ми зможемо розблокувати ситуацію і рухатися вперед із підтримкою.

– Чи є якісь занепокоєння щодо того, яку частину цих коштів можна буде витратити на американське озброєння, яке в певний момент може бути терміново потрібне Україні? Чи будуть якісь обмеження, що лише певний відсоток коштів, і не більше, може бути спрямований на закупівлю озброєння в третіх країнах?

– Щодо можливості закупівлі озброєння, то пріоритет справді надається країнам Європейського Союзу, Європейської економічної зони, Європейської асоціації вільної торгівлі, а також самій Україні.

Водночас передбачений виняток на випадок, якщо оборонні системи, необхідні Україні, недоступні у європейських або українських постачальників. У такому разі їх можна придбати в третіх країнах, включно зі Сполученими Штатами. У цьому випадку Україна може подати запит і отримати такий виняток.

– Чи існують якісь обмеження щодо цього винятку, чи є якісь ліміти?

– Кількісних обмежень не передбачена. Передбачено, що першочергово мають здійснюватися закупівлі європейського озброєння, включно з українським, але існує можливість винятку, якщо цього потребують військові потреби України.

– Щодо заморожених російських активів: чи правильно я розумію, що це питання залишається відкритим і в майбутньому, якщо знадобиться додаткова фінансова допомога для України, ці кошти можуть бути використані? Чи ведеться зараз якась робота над пошуком додаткових рішень, щоб уможливити використання цих коштів для України?

– Ці активи можуть бути повернуті Росії лише в разі, якщо Росія виплатить репарації Україні. Очевидно, може постати питання: що буде, якщо Росія не виплатить репарації? Саме тому в регламенті щодо кредиту підтримки України ми залишаємо за Європейським Союзом право використати російські суверенні активи для погашення цього кредиту підтримки України, якщо Росія не виплатить репарацій.

– Якщо ці кошти будуть використані для погашення цього кредиту, то за рахунок чого тоді здійснюватиметься відбудова України?

– По-перше, що стосується цього кредиту підтримки України, то, з точки зору України, це все одно репараційний кредит, тобто Україні потрібно буде його повертати лише тоді, коли Росія виплатить репарації, і ми також надаємо Україні субсидіювання процентної ставки. Тож для України цей кредит має виражені грантові характеристики.

Щодо відбудови, очевидно, це буде важливою темою надалі. Зараз ми обговорюємо ці 90 мільярдів євро на цей і наступний рік, але вже в межах наступної багаторічної фінансової рамки, починаючи з 2028 року, ми передбачили 100 мільярдів євро підтримки для України, які, сподіваюся, зможуть бути спрямовані насамперед на відбудову.

Чергову спробу затвердити кредит на 90 мільярдів євро в Раді ЄС зроблять 24 лютого під час засідання міністрів загальних справ Євросоюзу у Брюсселі.

Причина блокування? Угорщина та Словаччина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба». Українські посадовці заявляють, що він пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці грудня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження. 23 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про відсутність фізичних перепон постачанням, натомість наголосивши на політичних. За словами очільника угорської дипломатії, в такий спосіб Київ змушує Будапешт розблокувати переговорний процес з Україною про її членство в ЄС. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС 23 лютого наполіг, що нафтопровід пошкоджений, тому повторив свою пораду двом європейським столицям «адресувати ультиматуми Кремлю». 23 лютого у Єврокомісії підтвердили, що «Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба», зауважуючи водночас на зобов'язаннях України відремонтувати його. Терміни, додали, залежать від української сторони. Також у Єврокомісії наголосили, що очікують від усіх лідерів ЄС дотримання їхнього зобов’язання, взятого на себе торік на саміті 18 грудня, виділити Україні багатомільярдну позику. Спроби як Євросоюзу загалом, так і окремих держав-членів переконати керівництво Угорщини та Словаччини відмовитися від їхніх вето щодо кредиту для України й чергового антиросійського пакету санкцій продовжаться на різних рівнях. Попередній намір об’єднання полягав у тому, щоб затвердити ці рішення до четвертої річниці повномасштабного вторгнення.



