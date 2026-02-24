Заява G7: лише Україна та РФ можуть досягти мирної угоди «у добросовісних переговорах»

Лідери країн «Групи семи» підтвердити непохитну підтримку України у захисті її «територіальної цілісності та права на існування», йдеться у заяві G7.



«Ми висловлюємо нашу постійну підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення цих цілей шляхом ініціювання мирного процесу та залучення сторін до прямих переговорів. Європа відіграє провідну роль у цьому процесі, до якої приєднаються інші партнери. Ми також підтримуємо зобов’язання в рамках «Коаліції бажаючих» надати Україні надійні та надійні гарантії безпеки», – зазначають вони.

Країни G7 визнаємо, що лише Україна та Росія «можуть досягти мирної угоди, працюючи разом у добросовісних переговорах».

«Ми вітаємо зусилля членів G7 та інших партнерів щодо надання Україні суттєвої фінансової та натуральної підтримки, щоб допомогти країні пережити цю зиму… з січня країн G7 до Києва було доставлено понад 2500 генераторів та іншого необхідного обладнання, такого як трансформатори, турбіни, когенераційні установки, котли та ремонтне обладнання… Стійка та надійна енергетична система буде потрібна до наступної зими та для відновлення країни», – додається у заяві.

У G7 обіцяють продовжувати надавати гуманітарну допомогу та підтримку населенню України.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф напередодні в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.



