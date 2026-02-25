Підтримка Росії третіми країнами є однією з причин затягування війни – США в Радбезі ООН

Однією з причин затягування війни Росії проти України, «попри приголомшливі втрати» російської сторони, є підтримка, яку РФ отримує від третіх країн, заявила заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН 24 лютого.

«Китай залишається вирішальним пособником російської військово-промислової машини. Ми закликали Китай багато разів у цій палаті припинити постачати Росії товари подвійного призначення і компоненти, які опиняються в дронах й іншій зброї, яка застосовується в Україні. Китай також залишається одним із найбільших імпортерів російської нафти. Якщо Китай дійсно прагне миру, він мусить негайно припинити експорт товарів подвійного призначення й припинити купувати російську нафту», – сказала вона.

Представниця США також згадала про Північну Корею й Іран.

«КНДР передавала боєприпаси і балістичні ракети до Росії для застосування в Україні і з жовтня 2024 відрядила тисячі північнокорейських військових воювати за Росію на фронті. Ці дії не лише продовжують війну, а й порушують резолюції ади безпеки ООН, за які голосувала й сама Росія… (які) забороняють членам ООН отримувати зброю та пов’язані товари, тренування або допомогу від або надавати їх Північній Кореї», – наголосила вона.

Іран, за словами Теммі Брюс, надав Росії сотні дронів і безпілотних технологій для застосування в Україні, включаючи поставки до жовтня 2023 року в порушення резолюції Ради безпеки ООН.

«Не так давно Куба виявилася ще одним значним джерелом іноземних військових для Росії. У 2025 році Куба також підписала нові оборонні угоди з Росією і Білоруссю. США закликають всіх держав-членів ООН припинити будь-яку підтримку, яка сприяє продовженню цієї огидної війни, яка завдає спустошливих людських втрат і загрожує миру й безпеці по всьому світу», – зазначила представниця США.

Вона наголосила, що США закликають Росію й Україну «залишатися за столом переговорів і в дусі гнучкості йти на компроміси задля захисту й збереження життів власних громадян, щоб завершити цю варварську війну раз і назавжди».

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф напередодні в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Сам президент США перед переговорами в Женеві 17-18 лютого заявив, що Україні варто «швидко сісти за стіл переговорів». Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, Росія хоче укласти угоду на тлі війни в Україні.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.

