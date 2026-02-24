Зеленський прокоментував повідомлення про намір США закінчити війну в Україні до 4 липня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нього інформація про бажання Вашингтона укласти мирну угоду до 4 липня є новою.

«Для мене це нова інформація, хоча зараз інформація дуже швидко міняється.. У будь-якому разі в Абу-Дабі сторони України та США порушували питання, що є бажання і бачення з боку США закінчити цю війну якнайшвидше», – сказав він під час саміту «Україна – країни Північної Європи та Балтії».

Президент наголосив, що Україна завжди підтримувала швидкий шлях щодо закінчення війни.

«Там не йдеться, що фаст-трек (швидкий шлях) пов’язаний з тим, що ми віддаємо частину своїх територій», – додав він.

Агентство Bloomberg повідомляло раніше, що США наполягають на укладенні мирної угоди між Росією та Україною до 4 липня, коли в Сполучених Штатах святкують День незалежності.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф напередодні в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.



