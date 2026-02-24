«П’ять днів напруженої роботи»: у МЗС розповіли деталі про ухвалення резолюції Генасамблеї ООН

Для Києва не стало несподіванкою, що Сполучені Штати утрималися від голосування за резолюцію про підтримку тривалого миру в Україні в Генеральній асамблеї ООН – про це повідомив журналістам речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий 24 лютого.

«Для нас це не стало здивуванням, виходячи з минулорічних подій в ГА ООН – всі памʼятають, як тоді голосувалися дві резолюції, українська та американська», – сказав він.

Натомість приємним здивуванням стала кількість голосів «за», додав речник:

«Цьому передували пʼять днів напруженої роботи всієї дипломатичної системи, від постійного представництва України при ООН та всіх наших закордонних дипломатичних установ до міністра Андрія Сибіги, який особисто переконував країни віддати голоси за український документ. В Нью-Йорк прибула для боротьби за голосування заступниця міністра Марʼяна Беца».





Тихий зазначив, що українські дипломати сподівалися отримати понад 90 голосів, щоб мати «достойний результат» порівняно з попереднім роком, але отримали 107.

«Це чудовий результат і реально чергова перемога української дипломатії у вимірі міжнародних організацій», – підсумував він.

Під час голосування за резолюцію на підтримку миру в Україні в Генасамблеї ООН утрималася 51 країна, в тому числі Сполучені Штати. У ООН зазначали, що Штати пропонували окреме голосування щодо двох пунктів документу, але пропозицію відхилили 69 голосами проти 11.



Проти проголосували Росія, Білорусь, Буркіна Фасо, Бурунді, Куба, Демократична республіка Конґо, Еритрея, Іран, Малі, Нікараґуа, Нігер і Судан.

Голова МЗС Андрій Сибіга привітав ухвалення резолюції, назвавши його підтвердженням того, що принципи статуту ООН «і надалі мають значення».

Поміж іншого, Генасамблея «вітає зусилля Сполучених Штатів, європейських країн та інших держав-членів, спрямовані на припинення війни».



