Опитування: 70% українців не вірять, що нинішні переговори приведуть до сталого миру

Переважна більшість українців – 70% – не вірять, що нинішні переговори між Україною і Росією за посередництва США приведуть до сталого миру, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. За повідомленням, вірять в успіх переговорів 25%, а 5% не визначилися із своєю думкою.

Крім того, як випливає з опитування, 57% українців категорично відкидають виведення українських військ із Донбасу в обмін на гарантії безпеки від США і Європи. Загалом готові (хоча переважно – неохоче) – 36%. Решта 7% не змогли визначитися або відмовилися відповідати.

«У кінці січня 2026 року 52% були категорично проти і 40% загалом були готові підтримати таку пропозицію, у середині січня 2026 року – відповідно, 54% і 38%. Тобто в цілому за останній місяць суттєвих змін у громадських настроях не було, зокрема, ми не спостерігаємо ріст готовності погоджуватися на таку пропозицію (що було, скоріше за все, однією із цілей російської кампанії терору під час холодної зими). Навіть навпаки, якщо аналізувати баланс відповідей (% тих, хто категорично проти мінус % тих, хто загалом згодні), то в середині лютого він кращий, ніж у січні (+21% зараз проти +12% у кінці січня і +15% у середині січня)», – йдеться в повідомленні.

Автори дослідження зазначили, що в своєму запитанні нічого не говорили про офіційне визнання територій Донбасу частиною Росії: «Скоріше за все, якби ми прямо передбачали, що Україна має це офіційно визнати і назавжди відмовитися від територій, рівень підтримки пропозиції був би нижчим», – вказують вони.

Опитування проводилося 12-24 лютого 2026 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Опитано 2004 респондентів у віці 18 років і старших.

26 лютого президент Володимир Зеленський припускав, що нова тристороння зустріч України, США і Росії буде на початку березня в Абу-Дабі (ОАЕ). 28 лютого на тлі ударів Ізраїлю і США по Ірану й іранських ударах на Близькому Сході Зеленський зазначив, що час і місце наступної тристоронньої зустрічі України, США і Росії будуть визначені «в залежності від безпекових обставин і реальних дипломатичних можливостей».

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф днями в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Сам президент США перед переговорами в Женеві 17-18 лютого заявив, що Україні варто «швидко сісти за стіл переговорів». Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, Росія хоче укласти угоду на тлі війни в Україні.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW. За словами аналітиків, російські чиновники сигналізують, що Росія не задовольниться лише територіальними поступками.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.