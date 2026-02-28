Буданов: РФ на переговорах погодилася прийняти гарантії безпеки США для України

Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що на минулих переговорах російська сторона погодилася з умовами гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів Америки. Про це Буданов, який входить до складу української делегації на переговорах, сказав в інтерв’ю журналістам телемарафону 28 лютого, зазначивши, що бачить певний прогрес у питаннях гарантій безпеки.

«Щодо гарантій безпеки, на минулих переговорах російська сторона, до прикладу, прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують Сполучені Штати, вони їх приймуть. І нікуди з цим не подітися, як то кажуть. Ті, що пропонуються США, вони прямо кажуть, що так, ми будемо змушені, ми готові їх прийняти. Для України, це наші гарантії, а їм доведеться їх поважати. І вони це прямо сказали», – сказав Буданов.

Очільник ОП зазначив, що вірить у можливість домогтися завершення війни шляхом мирних переговорів.

«Зараз паралельно з веденням бойових дій, йдуть мирні перемовини. Я все ж таки в них вірю. Як би там скептично на це все багато хто не дивився. І сподіваюсь, що ми досягнемо успіху», – сказав голова ОП.

26 лютого президент Володимир Зеленський припускав, що нова тристороння зустріч України, США і Росії буде на початку березня в Абу-Дабі (ОАЕ). 28 лютого на тлі ударів Ізраїлю і США по Ірану й іранських ударах на Близькому Сході Зеленський зазначив, що час і місце наступної тристоронньої зустрічі України, США і Росії будуть визначені «в залежності від безпекових обставин і реальних дипломатичних можливостей».

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф днями в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Сам президент США перед переговорами в Женеві 17-18 лютого заявив, що Україні варто «швидко сісти за стіл переговорів». Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, Росія хоче укласти угоду на тлі війни в Україні.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW. За словами аналітиків, російські чиновники сигналізують, що Росія не задовольниться лише територіальними поступками.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.