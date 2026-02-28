Зеленський заявляє, що визначив «оновлені директиви» для переговорної команди України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що визначив «оновлені директиви» для переговорної команди України. Зеленський сказав про це у відеозверненні 28 лютого після доповіді голови української делегації на переговорах зі США й Росією секретаря РНБО Рустема Умєрова.

«Був на доповіді Рустем Умєров після зустрічей цього тижня з представниками президента Трампа. Обговорили основні підсумки зустрічей у Женеві, в основному щодо економічних питань і відбудови. Ми продовжуємо підготовку тристороннього формату, коли б це не було», – сказав президент.

За його словами, час і місце наступної тристоронньої зустрічі України, США і Росії будуть визначені «в залежності від безпекових обставин і реальних дипломатичних можливостей».

«Росії треба закінчувати агресію проти нас – проти України, проти всієї Європи. І безпеку має бути гарантовано. Я визначив для переговорної команди і загалом нашої дипломатичної команди України оновлені директиви. Мир потрібен – справжній мир і справжні можливості людей жити вільно, жити в безпеці», – наголосив Зеленський. Деталей щодо того, які це директиви, він не навів.

26 лютого президент припускав, що нова тристороння зустріч буде на початку березня в Абу-Дабі (ОАЕ).

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф днями в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Сам президент США перед переговорами в Женеві 17-18 лютого заявив, що Україні варто «швидко сісти за стіл переговорів». Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, Росія хоче укласти угоду на тлі війни в Україні.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW. За словами аналітиків, російські чиновники сигналізують, що Росія не задовольниться лише територіальними поступками.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.