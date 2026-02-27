Кислиця: на тристоронніх переговорах військова група відпрацювала 90% роботи

На тристоронніх переговорах України, США і Росії військова група відпрацювала 90% роботи, заявив перший заступник керівника Офісу президента, учасник переговорів Сергій Кислиця.

«Тому ці раунди перемовин, які вже відбулися, вони говорять про те, що ми перебуваємо на етапі, коли військова група відпрацювала 90% роботи. Ми дійшли межі, коли той залишок роботи, який потрібно зробити, ми не можемо зробити через те, що потрібні політичні рішення», – розповів представник української делегації в ефірі національного телемарафону.

«Якби не було військової групи, уявіть альтернативу. Зрештою політична група готує саміт лідерів. Вони зустрічаються – в ідеалі знаходять політичне рішення і потім вони мають дати інструкції своїм арміям припинити війну. А як?...Цінність полягає в тому, що ми виходимо з того, що зараз навіть є прийнятні головні елементи архітектури системи моніторингу порушення або бойових дій, або припинення вогню», – додав Кислиця, який є учасником цієї військової групи.

Президент України Володимир Зеленський після чергового раунду переговорів 18 лютого заявив, що спостерігався прогрес у військових аспектах, але в політичних сферах залишаються «чутливі питання». «Поки що позиції різні, бо перемовини були непрості… Тобто в напрямку військовому прогрес я почув, у напрямку політичному – був діалог, домовилися йти далі, домовилися продовжувати. Там такого прогресу, як у військовому плані, я не почув», – заявив президент.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф днями в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.



