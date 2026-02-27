Переговори: Зеленський, Трамп, Путін. Чому Київ наполягає на саміті лідерів?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розраховує на проведення на початку березня майбутньої тристоронньої зустрічі лідерів країн за участю Сполучених Штатів і Росії після того, як українська та американська переговорні групи завершили черговий раунд мирних переговорів у Швейцарії.

Які для цього є передумови? Чи це реально? І які можуть бути результати?

Саме формат зустрічі на рівні лідерів України, США та Росії може розблокувати переговорний процес, заявив народний депутат від «Слуги народу», голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. Про це він сказав у ефірі Радіо Свобода, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про те, що наступна зустріч команд України, США та Росії на початку березня може дозволити перейти до зустрічі вже на рівні лідерів країн.

Зеленський у відеозверненні в Telegram після зустрічі 26 лютого в Женеві, сказав, що «є більша готовність до наступного тристороннього формату».

«Найімовірніше, наступна зустріч відбудеться в Об’єднаних Арабських Еміратах, в Абу-Дабі», – зазначив він.

Закликаючи завершити оформлення того, що українські та американські переговірники «досягли» у підготовці гарантій безпеки для України – які широко розглядаються як ключове питання для припинення спровокованих Росією бойових дій, – Зеленський також закликав до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Зрештою, лідери вирішують ключові питання, і коли йдеться про Росію, про такий персоналістський режим, то це значно більше, ніж в інших країнах», – сказав він.

Паралельно з дипломатією та обмінами жорстока реальність війни триває.

«Відомо про десятки поранених людей унаслідок цієї атаки, серед них є діти», – написав Зеленський у соцмережах після нічного обстрілу, який, за його словами, включав 420 дронів, з яких більшість – «шахеди», і 39 ракет різних типів, у тому числі 11 балістичних.

За його словами, цілями стали житлові будинки, газова інфраструктура та електропідстанції.

Франція цього не зробить. ЄС цього не зробить...

Напередодні переговорів державний секретар США Марко Рубіо – який не був присутній на зустрічі в Женеві – заявив, що лише Вашингтон може просувати переговори щодо припинення війни.

«Організація Об’єднаних Націй цього не зробить. Франція цього не зробить. ЄС цього не зробить. Росіяни навіть не розмовлятимуть із ними. Тож ми не хочемо відмовлятися від – ми розуміємо, що зрештою війна в Україні не має військового розв’язання», – сказав він.

«Якщо ми відмовимося від цієї ролі, ніхто інший цього не зробить», – додав він.

Зустріч у Женеві відбулася через два дні після жалобних заходів по всій Україні з нагоди четвертих роковин повномасштабного вторгнення Росії та після тристоронніх переговорів Росія–Україна–США 17–18 лютого.

Із попередніх зустрічей з’явилося небагато конкретної інформації – окрім розпливчастих характеристик про те, що вони були «складними» в одних аспектах і водночас досягли «прогресу» в інших.

Після чотирьох років повномасштабної війни оцінки загальної кількості втрат різняться. Однак один із нещодавніх звітів оцінює кількість загиблих, поранених і зниклих безвісти у 1,2 мільйона росіян і 500–600 тисяч українців.

23 лютого Світовий банк заявив, що відновлення української економіки потребуватиме приблизно 588 мільярдів доларів упродовж десятиліття.

Днем раніше, після розмови з президентом США Дональдом Трампом, Зеленський повідомив, що Трамп підтримав «послідовність кроків» у переговорах, яка включає таку зустріч.

Чи може бути прорив у досягнення миру?

Київ давно характеризує прямий саміт лідерів як найкращий спосіб вирішити найскладніші питання та завершити війну.

Кремль публічно не підтримав цю ідею, натомість заявив, що Зеленський може приїхати до Москви, якщо хоче поговорити з Путіним, – від чого український лідер відмовився, наголошуючи, що зустріч має відбутися на нейтральній території.

Хоча Росія не коментувала останній раунд переговорів між Україною та США, російське державне агентство новин РИА Новости повідомило, що спеціальний представник Путіна Кирило Дмитрієв також провів переговори з американськими посадовцями в Женеві.

За даними РИА, Дмитрієв відмовився коментувати результати.

Переговори 26 лютого відбулися через кілька годин після того, як російські війська завдали ударів дронами та ракетами по кількох українських регіонах, по Києву, Хакрову, Дніпру, Кривому Рогові і Запоріжжю, а також після того, як Москва передала Києву тіла людей, імовірно загиблих у війні.

Раніше головний переговорник України Рустем Умєров підтвердив, що, окрім економічних питань, останні переговори включали «гуманітарний трек» і можливість подальших обмінів.

За час війни Росія та Україна провели численні обміни полоненими та тілами загиблих військових. 26 лютого посадовці обох країн заявили, що Москва повернула, за її словами, тіла 1 000 українців.

У Києві зазначили, що вони «можуть належати українським захисникам» і що розпочнеться робота з їхньої ідентифікації.

Володимир Мединський, ключовий помічник Путіна, який раніше очолював російські делегації в Стамбулі та Женеві, повідомив, що Україна в обмін повернула тіла 35 російських військових.



