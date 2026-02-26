«Циркони», балістика, дрони. Наслідки нічної атаки Росії по Запоріжжю, Харкову, Києву та інших містах

У ніч на 26 лютого російська армія знову масовано атакувала українські міста і регіони, крім найзахідніших областей. Повітряна тривога тривала по всій Україні тривала значну частину ночі.

Повітряні сили повідомляли вночі про крилаті ракети у бік Києва, запущені з півдня, моніторингові канали писали, що це російські гіперзвукові крилаті ракети «Циркон». Також Росія масовано атакувала тил України дронами. Радіо Свобода збирає інформацію про наслідки.

Унаслідок завданого російськими військами нічного комбінованого удару по Україні є поранені та численні руйнування.

Запоріжжя

У ніч проти четверга, 26 лютого, армія РФ масовано атакувала Україну шахедами, крилатими ракетами та балістикою. Повідомляється про руйнування та постраждалих у Києві, Харкові, Кривому Розі та Запоріжжі.

Щонайменше сім людей зазнали поранень у Запоріжжі внаслідок нічної повітряної атаки російських військових, повідомив голова ОВА Іван Федоров зранку 26 лютого.

«19 багатоквартирних будинків, чотири будинки приватного сектору та нежитлові будівлі пошкоджені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Відсутнє теплопостачання в більше ніж 500 будинках в трьох районах міста. Комунальники розпочали роботи з ліквідації – закривають вікна листами ОSB в багатоквартирних будинках», – розповів очільник області близько 7:00.

Упродовж ночі майже безперервно в Запорізькій області та самому обласному центрі оголошувалася повітряна тривога через ризик застосування дронів, керованих авіабомб, балістичних ракет.





Харків

«14 людей постраждали в Харкові та в селі Рай-Оленівка під час ворожої масованої атаки. Серед постраждалих 7-річний хлопчик», – вказав перед шостою ранку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Є інформація про пряме влучання по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі… У Салтівськоу районі ворожим ударом зруйновано приватний житловий будинок… Ще один приватний будинок повністю зруйновано у Слобідському районі. Одна людина там постраждала, під завалами можуть знаходитися ще люди», – інформував упродовж ночі міський голова Харкова Ігор Терехов.

У Кривому Розі через удар РФ постраждали літні люди – 89-річний чоловік і 82-річна жінка, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Влучання шахеда у п'ятиповерховий будинок. Візуально пошкоджено конструктив, багато вибитих вікон», – уточнив криворізький політик Олександр Вілкул.

Київ

У Києві через російські удари є руйнування, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері в квартирі на першому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку. Пожежі немає. Постраждалих не виявили. У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталося займання гаражів. Пожежу локалізували. У Печерському районі сталося загоряння в приватному будинку. Пожежу ліквідували», – розповів мер Києва.

Після одного з російських ударів значних руйнувань зазнала Дарницька ТЕЦ, яка обслуговує близько 500 тисяч киян у Дніпровському і Дарницькому районах Києва. Мер Віталій Кличко заявляв, що на її відновлення знадобиться щонайменше два місяці.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Полтавщина

Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківніч повідомив, що внаслідок російської повітряної атаки пошкоджено обʼєкти промислового підприємства у Полтавському районі.

За інформацією ДСНС пожежі, які виникли на місцях влучання – ліквідовані.



«У Лубенському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач. Без світла – 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих», – написав Дяківніч у телеграм-каналі Полтавської ОВА.



