У КМДА навели дані про цивільних, поранених у Києві за час вторгнення РФ

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Києві внаслідок російських ударів постраждали 1715 дорослих і 51 дитина, повідомив у відповідь на запит Радіо Свобода Департамент охорони здоровʼя Київської міської військової адміністрації.

«За даними, наявними в Департаменті охорони здоровʼя про кількість зареєстрованих у закладах охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади Києва випадків поранених цивільних громадян, внаслідок збройної агресії РФ проти України в Києві 2022 року було поранено 735 дорослих і 10 дітей, у 2023 році – 167 дорослих і троє дітей, у 2024-му – 208 дорослих і 13 дітей. У період з січня по 4 грудня 2025 року було поранено 605 дорослих і 25 дітей», – йдеться в повідомленні.

У Департаменті охорони здоров’я Києва додали, що питання щодо кількості загиблих внаслідок ударів РФ цивільних «перебуває в площині компетенції Державної спеціалізованої установи «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ». Тому цих даних не навели.

Також Департамент охорони здоров’я повідомив, що за період від 24 лютого 2022 року до 19 лютого цього року в Києві різного рівня пошкоджень – від повного руйнування до незначного – 47 закладів охорони здоров’я, з них 35 належать до сфери управління Департаменту охорони здоров’я КМДА, 12 – до сфери управління РДА Києва.

При цьому в Департаменті внутрішнього фінансового контролю й аудиту Київської міської державної адміністрації також у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили про 59 пошкоджених закладів охорони здоров’я. Із чим пов’язана різниця у даних – незрозуміло.

17 лютого Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії змогла підтвердити загибель в Україні щонайменше 15 172 і поранення 41 378 цивільних осіб. У місії заявили, що це дані на 31 січня 2026 року, і зазначили, що реальна кількість жертв, ймовірно, є значно більшою. За даними місії, щонайменше 766 дітей загинули і 2 540 зазнали поранення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.