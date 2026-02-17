В ООН підтвердили загибель понад 15000 цивільних в Україні від лютого 2022 року

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули щонайменше 15 172 і було поранено 41 378 цивільних осіб, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, оприлюднивши підтверджені дані на 31 січня 2026 року і зазначаючи, що реальна кількість жертв, ймовірно, є значно більшою.

За даними місії, щонайменше 766 дітей загинули та 2 540 отримали поранення.

В організації зазначають, що у 2025 році через війну загинули щонайменше 2 526 і було поранено 12 162 цивільних осіб – кількість жертв на 31% вища, ніж у 2024 році, і на 70% вищою, ніж у 2023 році.

За даними ООН, застосування далекобійної зброї (ракет і баражувальних боєприпасів) значно зросло у 2025 році, що спричинило 35% жертв серед цивільних осіб в Україні (686 загиблих і 4 451 поранений) – на 66% більше порівняно з 2024 роком, а кількість жертв через застосування безпілотників малої дальності у прифронтових районах зросла на 121%.

63% – 9 272 – усіх жертв у 2025 році припали на прифронтові райони.

В ООН додають, що цивільне населення по всій країні зіткнулося з тяжкими наслідками безперервних і систематичних атак на енергетичну інфраструктуру України.

Вказується, що станом на січень 2026 року Україна внаслідок окупації та пошкоджень від атак втратила понад половину потужностей з виробництва електроенергії, які мала до повномасштабного вторгнення, залишившись лише з 11 ГВт генерації, що значно менше за необхідні 18 ГВт у період пікового зимового споживання.

Розрив між потужностями генерації та потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням – світло було лише кілька годин на добу або його взагалі не було протягом кількох днів.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Дарницька ТЕЦ після російських атак: масштаби руйнувань (фотогалерея)













Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій. Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.