Кулеба: війська РФ вночі атакували енергетику та залізничну інфраструктуру

Наслідки російської атаки на Одещині, 17 лютого 2026 року
Російські війська вночі вкотре атакували енергетику та залізничну інфраструктуру, повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За його словами, під ударами РФ були Сумщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Чернігівщина, Одещина, Полтавщина, Івано-Франківщина та інші області.

Кулеба повідомив, що сили РФ прицільно били по об’єктах енергетики, підстанціях і тепловій генерації. У частині регіонів тимчасово призупинено водо- та теплопостачання, зокрема на Одещині.

Також, як інформує міністр, внаслідок ударів російських БПЛА є пошкодження залізничної інфраструктури на Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині.

Рух поїздів забезпечено. Відновлювальні роботи тривають.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 17 лютого війська РФ атакували чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М», 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101, чотирма крилатими ракетами Іскандер-К, керованою авіаційною ракетою Х-59/69, а також 396 ударними БпЛА різних типів.

Українські військові зафіксували влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

На Одещині через атаку РФ три людини постраждали, у Дніпрі сталася пожежа, також влада Прикарпаття повідомила про російський удар, в одній із громад тимчасово призупинено теплопостачання.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російська армія загалом завдала удару по 12 областях України, внаслідок чого дев’ять людей поранені, серед них є діти.

Ця атака відбулася на тлі запланованих у Женеві тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо завершення війни.

