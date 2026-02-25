Зеленський: пріоритетом є захист 230 енергетичних об’єктів, частину з них захищають NASAMS

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом є захист 230 енергетичних об’єктів, частину з них оберігають комплекси NASAMS.

«У нас є NASAMS, є ця інфраструктура, це не про одну, дві системи – це більше. Не хочу ділитися тут конкретною кількістю, але всі NASAMS працюють на збереження енергетики. Тому що у нас є пріоритетних 230 об’єктів, які треба зберігати. Їх загалом більше, але 230 – це пріоритетні. Частину з них оберігали NASAMS», – сказав Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві.

Читайте також: Норвегія передала Україні ракети для систем протиповітряної оборони NASAMS – уряд

За його словами, сили РФ під час атак узимку використовували не лише крилаті, а й балістичні ракети. Україна отримувала від США пакети PAC-2 і PAC-3, однак PAC-2 не працює проти балістики.

«Ми використали цю можливість від США (через програму PURL), ми це отримали. Думаю, що Норвегія була одним з найбільших донорів у цю програму і одним з найшвидших. Це було дуже важливо», – додав він.

Системи NASAMS Україна отримувала від Норвегії, США, Канади та Литви.

За даними Повітряних сил ЗСУ, за чотири роки повномасштабного вторгнення РФ протиповітряна оборони знищила понад 140 тисяч повітряних цілей. Сили ППО, серед іншого, знешкодили 86 аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал», 709 крилатих ракет «Калібр», 2459 крилатих ракет Х-101, 274 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23», а також 44700 ударних БпЛА типу Shahed, якими атакувала Росія.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.

На початку лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.