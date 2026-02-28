Bloomberg: РФ розглядає можливість вийти із переговорів про мир

Росія розглядає можливість виходу з поточних мирних переговорів з Україною за участю США, якщо Київ не погодиться на територіальні поступки, яких вимагає Москва, пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до Кремля.

Згідно з цими анонімними джерелами, знайомими з перебігом переговорів, російські офіційні особи все більше схиляються до думки, що продовжувати мирні переговори під егідою США з Україною немає сенсу, якщо Київ не погодиться вивести війська з Донецької області. Це залишається головною російською вимогою. При цьому, як стверджується, Росія готова підписати проект меморандуму про мирну угоду, якщо Україна поступиться.

За даними джерела Bloomberg, Росія готова вивести свої війська з окупованих нею частин Сумської, Харківської тіДніпропетровської областей, а також не наполягатиме на розширенні контролю у Херсонській і Запорізькій областях (всю їхню територію, навіть підконтрольну Україні, Москва вважає російською – як і Донецьку й Луганську області та Крим).

Читайте також: Розвідки європейських країн не вірять у мир між Україною та РФ у 2026 році – Reuters

Крім того, за словами співрозмовника агентства, Росія погодиться на моніторинг перемир’я під керівництвом США і відмовиться від вимоги обмежити чисельність української армії.

Майбутнє Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під контролем Росії, все ще обговорюється.

За словами співрозмовників агентства, переговори, заплановані наступного тижня (орієнтовно 4-5 березня), матимуть вирішальне значення, саме за їхніми підсумками стане ясно, чи зможуть сторони просунутися до реальної угоди про припинення війни чи процес зайде у глухий кут.

У Москві повідомлення Bloomberg поки що не коментували, проте раніше в Росії неодноразово заявляли, що виведення українських військ із Донбасу – це обов’язкова вимога. При цьому звучали інші вимоги, про які Bloomberg не згадує.

Білий дім також не коментував повідомлень.

Президент Володимир Зеленський неодноразово говорив, що не передасть підконтрольні Україні території під контроль Росії.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф днями в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Читайте також: Канцлер Мерц у Пекіні. Сі дратують численні прохання Європи вплинути на Путіна?

Сам президент США перед переговорами в Женеві 17-18 лютого заявив, що Україні варто «швидко сісти за стіл переговорів». Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, Росія хоче укласти угоду на тлі війни в Україні.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW. За словами аналітиків, російські чиновники сигналізують, що Росія не задовольниться лише територіальними поступками.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.