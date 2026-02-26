ISW: захоплення Покровська не відкрило РФ шлях для значних просувань на Донеччині, як заявляли в Кремлі

Американський Інститут вивчення війни заявляє, що від кінця січня не спостерігав доказів дій українських військ у Покровську на Донеччині, «що свідчить захоплення всього міста російськими військами». При цьому, як наголосили в ISW, російські сили не змогли скористатися захопленням Покровська і досягти подальших значних оперативних успіхів, а це демонструє, «що захоплення Росією решти Донецької області не є неминучим чи невідворотним».

«ISW востаннє спостерігав дії українських військ у місті 28 січня, і тому оцінює, що російські війська, ймовірно, завершили захоплення населеного пункту протягом останніх кількох тижнів. Російська кампанія за Покровськ, місто з довоєнним населенням 60 000 осіб, тривала майже два повних роки. Російські війська розпочали наступ на Покровськ у лютому 2024 року після захоплення Авдіївки (приблизно за 39 кілометрів на південний схід від Покровська) і почали створювати умови для взяття Покровська шляхом прямих фронтальних атак у березні 2024 року. Російські війська захопили більшу частину Покровська лише у грудні 2025 року – через 21 місяць після початку фронтальних атак на місто», – зазначають аналітики.

Тим часом, Генштаб ЗСУ не підтверджував захоплення Покровська російськими силами і вихід із міста українських військ.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська повністю захопили Покровськ на початку грудня 2025 року, і наголошувало, що це було критичним кроком у досягненні стратегічних цілей Росії на полі бою.

«Покровськ мав оперативне значення, враховуючи його використання як важливого логістичного вузла, але російські удари позбавили українських військ можливості повноцінно використовувати місто для логістики вже в липні 2025 року. Покровськ давно перестав бути оперативно важливим містом на той час, коли російські війська активізували свій наступ на місто взимку 2025 року», – кажуть в ISW.

Аналітики додали, що захоплення Покровська також не відкрило шлях для значних російських просувань у решті Донецької області, як раніше стверджували в Кремлі.

«Російські війська не просувалися суттєво на північний захід чи захід від Покровська з грудня 2025 року і ще навіть не захопили Гришине (лише за два кілометри на північний захід від Покровська). Російські здобутки за Покровськом ще не створили оперативних умов для підтримки майбутніх наступальних зусиль у напрямку «поясу фортець», який, за оцінками ISW, буде основним оперативним зусиллям Росії в найближчі місяці», – йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни зазначили, що «повільне і з високою ціною» захоплення Покровська Росією не віщує російських просувань в інших частинах Донецької області. «Покровськ набагато менше місто як за площею, так і за населенням, ніж Краматорськ і Слов’янськ, які складають північну частину сильно укріпленого «поясу фортець» України в Донецькій області. Тривала і дороговартісна битва російських військ за взяття Покровська і їхня подальша нездатність значно просунутися за межі міста спростовують неодноразові заяви Кремля про те, що російські війська зможуть легко і швидко захопити «фортечний пояс», – наголошують аналітики.

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.