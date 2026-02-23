На Олександрівському напрямку відновлений контроль над 400 кв. км території – Сирський

На Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами, повідомив 23 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Як написав Сирський у телеграмі, під час робочої поїздки у Південну операційну зону він відвідав частини, які наступають, і частини, які тримають оборону «на одній із ключових ділянок фронту».

«Ситуація на цій ділянці складна. Противник продовжує чинити тиск, активно застосовує для інфільтрації малі штурмові групи, використовує артилерію, безпілотні засоби, подекуди – бронетехніку. Але наші воїни не лише тримають оборону а й успішно діють в наступальній операції», – заявив головнокомандувач.

Напередодні угруповання Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що українські десантники проводять операцію на Олександрівському напрямку, щоб витіснити війська РФ за межі Дніпропетровщини.



«Основними завданнями, які стоять перед підрозділами угруповання, є зрив планів противника щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, розгрому угруповання військ противника і витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області», – йшлося у повідомленні.



У ДШВ ситуацію характеризували як дуже динамічну і зазначили, що незважаючи на активні штурмові дії противника, українські підрозділи відбивають усі атаки й успішно проводять наступальні дії.



Там додали, що з початком операції українські підрозділи відновили контроль над територією понад 300 кв. км.

Як писав раніше проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 16 лютого повідомляв, що українські військові «проводять результативні контратакувальні, штурмові дії» на Олександрівському напрямку і в районі Гуляйполя.