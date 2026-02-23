Армії РФ залишилося 13 км до Слов'янська: як їй вдається просуватися?

Армія РФ продовжує просуватися на схід від Слов'янська – про це повідомляє проєкт DeepState.

20 лютого, за повідомленням аналітиків, агресор просунувся біля Різниківки та Голубівки, 21-го – біля Платонівки, Бондарного, Привілля та у Свято-Покровському, а 23-го – у Никифорівці, Липівці та біля Платонівки.

Ці просування відбуваються широким фронтом на схід від Слов'янська – його довжина сягає 25 кілометрів. Від «червоної зони» біля Никифорівки до міської межі міста залишається близько 13 кілометрів.

Криза на Слов'янському фронті триває з часу захоплення російською армією Сіверська наприкінці 2025 року, а також просування агресора в Серебрянському лісі.

Російські війська йдуть на місто також і з Лиманського напрямку з північного сходу – там їй вдалося вже перетнути річку Сіверський Донець.

Вранці 23 лютого український Генштаб повідомив про шість атак армії РФ на Слов'янському напрямку.

