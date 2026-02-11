Атака на Слов'янськ: армія РФ перетнула Сіверський Донець

Армія РФ по льоду перейшла річку Сіверський Донець у районі села Закітне Донецької області – про це 10 лютого повідомили у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді ДШВ ЗСУ.

За даними військових, йдеться про кілька малих груп російських солдатів, які інфільтрувалися у міжпозиційний простір українських захисників. Зараз, за даними корпусу, він шукає і знищує солдатів армії РФ, що просочилися, в Закітному.

За даними проєкту DeepState, Закитне наполовину окуповане агресором. Село лежить на іншому березі річки Сіверський Донець, яка тривалий час стримувала російську армію на напрямку.

Від Закитного до Слов'янська близько 20 кілометрів навпростець. Останні кілька діб аналітики проєкту фіксували стабільне просування російської армії на цій ділянці фронту – «сіра зона» від Закитного сягає вже 4 кілометрів углиб української оборони.

Ця ділянка фронту розташована на стику двох напрямків – Лиманського та Слов'янського. Вранці 11 лютого Генштаб ЗСУ зафіксував на кожному з них по 7 зіткнень за добу.

