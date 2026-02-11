Генштаб: ЗСУ зупинили 35 російських штурмів на Покровському напрямку

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 126 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 11 лютого.

Командування звітує, що Сили оборони напередодні уразили дев’ять районів зосередження російського особового складу, пункт управління безпілотниками, шість гармат, п’ять пунктів управління та «одну іншу важливу ціль».

Російські війська тричі намагалися прорвати оборонні рубежі ЗСУ на Південно-Слобожанському напрямку. На Лиманському вони атакували сім разів, намагаючись вклинитися в напрямку Ставків, Дробишевого, Твердохлібового, Зарічного й Діброви.





Сили оборони зупинили сім російських спроб просунутися вперед на Слов’янському напрямку. На Костянтинівському напрямку російські загарбники атакували 10 разів.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас й Гришине», – йдеться в зведенні.

Генштаб зафіксував дві російських атаки на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 російських атак – у районах Добропілля, Гуляйполя, Рибного, Лугівського та в напрямку Залізничного.

Командування не зафіксувало російських наступальних дій на Краматорському, Куп’янському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Покровський напрямок, за зведеннями Генштабу ЗСУ, залишається найінтенсивнішим за кількістю російських штурмів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.



