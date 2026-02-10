У армії триває другий етап корпусної реформи – Сирський

Командування фіксує зростання російських втрат, яке є «одним із результатів корпусної реформи», повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, реформи, в тому числі корпусна, тривають у Силах оборони, попри складну обстановку на фронті.

«Корпуси створені та набули визначених спроможностей», – повідомив Сирський.

Він уточнив, що наразі триває другий етап корпусної реформи, який включає:

передислокацію бригад безпосередньо до своїх управлінь корпусів, щоб корпуси командували саме своїм комплектом військ

нарощування корпусного комплекту та масштабування підрозділів, передусім безпілотних сил

переформування в окремих корпусах батальйонів безпілотників у полки

завершення створення артилерійських бригад у складі корпусів

посилення технологічної складової – зокрема, «використання наземних безпілотних комплексів для логістики й евакуації поранених, що зменшує навантаження на особовий склад, а відтак і наші втрати»

Сирський зазначив, що в процесі формування корпусів переміщено понад 36 тисяч військових, які стали основою органів управління і частин корпусного комплекту.

«Перехід на корпусну систему дозволив розвантажити систему управління та значно поліпшив керованість військами. Також корпусна реформа дала змогу більш ефективно та якісно планувати й виконувати бойові завдання», – заявив він.

Читайте також: «Це його хрест» – Віктор Муженко про «безальтернативного» Сирського, головні проблеми армії, фронт і «паперових генералів». Велике інтерв’ю

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У жовтні 2025 року начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов повідомив, що українські війська повністю перейшли на корпусну систему.

У квітні того року президент Володимир Зеленський за підсумками Ставки верховного головнокомандувача повідомив про формування корпусної системи

У лютому 2025 року головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов розказав, що Ставка призначила 18 командирів армійських корпусів та визначила їхній склад. Усі вони, за словами журналіста, займатимуть свою смугу фронту та отримають визначений постійний комплект військ, а зміни відбудуться протягом місяця.







