Сирський розповів про втрати Росії на війні проти України у січні

Безпілотні підрозділи Сил оборони України протягом січня ліквідували майже 29,7 тисяч російських військових, що більше, ніж Росія призвала за місяць, зазначив командувач Збройних сил України Олександр Сирський за результатами щомісячної наради з питань розвитку безпілотних систем, виконання ними бойових завдань, застосування нових технологій у цій галузі.

«Нинішня війна за незалежність України стала змаганням технологій, і в цьому змаганні провідна роль належить безпілотним системам. Виграє той, хто здобуде та реалізує технологічну перевагу на полі бою», – зазначив Сирський.

Сирський наголосив, що Україна «на правильному шляху».

«У січні безпілотні підрозділи Сил оборони України скоротили російську армію майже на 29,7 тис. військовослужбовців – при тому, що ворог за місяць зміг рекрутувати лише 22 тис. осіб. Це та різниця, до якої ми прагнемо: знищувати більше солдатів, ніж Росія встигає поставити у стрій. Це та ефективність наших БпС, що за умови подальшого нарощування буде змушувати Москву припинити загарбницьку війну», – зазначив головнокомандувач.

Він нагадав, що протягом січня підрозділи безпілотних авіаційних комплексів уразили 66,2 тис. російських цілей; наземні роботизовані комплекси здійснили майже на чверть більше місій, ніж у грудні.

«Водночас за багатьма напрямами БпС ворог, як мінімум, не відстає», – зазначив Сирський.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом, журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на 6 лютого цього року встановили за відкритими джерелами імена понад 173 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року.

Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів.

«В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих солдатів, чи то кадрових, чи тих, хто був мобілізований, становить 55 тисяч», – сказав Зеленський. Він додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.

