Начальник Генштабу: завершився перехід ЗСУ на корпусну систему

Українські війська повністю перейшли на корпусну систему, заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов в інтерв’ю агентству «Укрінформ» 1 жовтня:

«На даному етапі перехід Збройних Сил України на корпусну структуру завершено. Усі новостворені корпуси уже виконують завдання у складі визначених угруповань. Є, звісно, нюанси щодо укомплектованості, підготовки і щодо змін, які вже відбуваються всередині цих структур», – сказав він.

За словами Гнатова, Генштаб організував велику роботу щодо одночасної підготовки всіх десяти новостворених управлінь корпусів. До підготовки особового складу управлінь корпусів залучали, зокрема, інструкторів країн-партнерів.

Командувач назвав корпусну реформу однією з причин, чому «не були реалізовані плани ворога щодо швидких наступальних дій на території Донеччини, Харківщини, Запоріжжі».

«Управління новостворених корпусів укомплектовані до визначених показників, що дозволяє виконувати бойові (спеціальні) завдання за призначенням», – зазначив він.

Гнатов додав, що в організаційній структурі армії тривають і інші зміни – наприклад, створення Штурмових військ та Кіберсил ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський 8 вересня повідомив, що ЗСУ завершують перехід на корпусну систему.

У квітні президент Володимир Зеленський за підсумками Ставки верховного головнокомандувача повідомив про формування корпусної системи

У лютому 2025 року головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов розказав, що Ставка призначила 18 командирів армійських корпусів та визначила їхній склад. Усі вони, за словами журналіста, займатимуть свою смугу фронту та отримають визначений постійний комплект військ, а зміни відбудуться протягом місяця.





