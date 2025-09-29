Зеленський: Добропільська операція триває, звільнено понад 174 квадратних кілометри

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в результаті Добропільської контрнаступальної операції українським військовим вдалося звільнити понад 174 квадратних кілометри території. Він сказав про це у вечірньому зверненні 29 вересня за підсумками проведеного засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Добропільська контрнаступальна операція триває. Я хочу подякувати всім нашим залученим підрозділам за ефективність. На початок сьогоднішньої доби нашим силам вдалося звільнити вже, і це від початку операції, більш ніж 174 квадратних кілометри і більш ніж 194 кілометри були очищені від російських диверсантів. Російські втрати тільки в межах цієї операції – майже 3200, і більшість – безповоротні втрати», – заявив Зеленський.

«Були доповіді щодо ситуації в Куп’янську, щодо ситуації в прикордонні Харківщини, щодо районів на стику Донецької і Дніпровської областей. І непросто там, але важливо, що українські воїни, наші підрозділи роблять усе належне для захисту позицій», – додав він.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 8 вересня заявив, що у серпні російські війська захопили 13,5 квадратних кілометрів на Добропільському напрямку, де створили наступальне угруповання, але втратили 25,5 квадратних кілометра.

Президент України Володимир Зеленський заявив 18 вересня, що у рамках Добропільської контрнаступальної операції українські військові звільнили 160 квадратних кілометрів і сім населених пунктів.

