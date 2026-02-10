Чоловіки віком від 60 років зможуть укласти річний контракт із ЗСУ – указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підписав 10 лютого указ, який дозволяє чоловікам віком від 60 років військову службу за контрактом.

Указ вносить зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України. Зокрема, указ доповнює пункт 18 абзацом такого змісту: «з особами віком від 60 років, які під час дії воєнного стану відповідно до частини десятої статті 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» приймаються на військову службу за контрактом, – строком на 1 рік».

Відтепер громадяни України віком понад 60 років зможуть підписати контракт строком на один рік із правом продовження.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.