«Бусифікація»: гострі питання працівнику ТЦК і депутатам. Нова смерть через побиття?

Кількість скарг на дії ТЦК значно збільшилася, заявляє омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, йдеться про «лавину скарг» і «системну кризу» ТЦК.

За його словами, у 2022 році до Офісу омбудсмена було 18 звернень щодо порушення прав з боку ТЦК, а у 2025 – 6127, що майже вдвічі більше, ніж попереднього року.

«Якщо порівняти початок агресії і сьогоднішній день, то кількість скарг на ТЦК та СП зросла у 333 рази. Я бачу, що кожного року ця цифра фактично подвоюється. Це вже не поодинокі випадки, а лавина скарг, які свідчать, на мій погляд, про системну кризу», – сказав він в оприлюдненому його пресслужбою відео.

Лубінець зазначив, що найбільш поширеними скаргами є незаконне обмеження свободи та пересування під час затримання, доставка до ТЦК, поверхневий огляд ВЛК, порушення під час розгляду питання надання відстрочки.

У чому проблема?

Як вирішити проблеми мобілізації?

Смерть через «бусифікацію»?

У Дніпрі обрали запобіжні заходи військовослужбовцям ТЦК, яких підозрюють у побитті чоловіка, який помер.

Що трапилося?

Чому під вартою працівники ТЦК?

Що розповідають родичі загиблого?

«Повідомлення про смерть 55-річного чоловіка надійшло до поліції 7 лютого після опівночі. За попередніми результатами експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок травми голови», – повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

За даними відомства, правоохоронці оглянули місце злочину та вилучили речові докази. Окрім того, поліцейські вилучили транспортний засіб зі слідами крові потерпілого та в рамках розслідування опитали свідків та очевидців події:

«У результаті вжитих заходів було встановлено, що до нанесення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК. Їх затримали, наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини злочину».

Правоохоронці кажуть, що всім трьом представникам ТЦК інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Чому уповноважений з прав людини говорить про порушення Конституції при затриманнях ТЦК?

Мобілізація: що варто змінити?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:





Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого був запроваджений воєнний стан і була оголошена загальна мобілізація. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.