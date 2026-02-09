Лубінець заявив про значне збільшення кількості скарг на ТЦК, йдеться про «системну кризу»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про значне збільшення кількості звернень щодо порушень у Територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки, йдеться про «системну кризу».

За його словами, у 2022 році до Офісу омбудсмена було 18 звернень щодо порушення прав з боку ТЦК, а у 2025 – 6127, що майже вдвічі більше, ніж попереднього року.

«Якщо порівняти початок агресії і сьогоднішній день, то кількість скарг на ТЦК та СП зросла у 333 рази. Я бачу, що кожного року ця цифра фактично подвоюється. Це вже не поодинокі випадки, а лавина скарг, які свідчать, на мій погляд, про системну кризу», – сказав він в оприлюдненому його пресслужбою відео.

Лубінець зазначив, що найбільш поширеними скаргами є незаконне обмеження свободи та пересування під час затримання, доставка до ТЦК, поверхневий огляд ВЛК, порушення під час розгляду питання надання відстрочки.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.