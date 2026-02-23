Генштаб: на фронті за добу було 130 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 130 бойових зіткнень, найбільше – на Гуляйпільському і Покровському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє… На Гуляйпільському напрямку противник 27 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя та у бік Зеленого, Залізничного, Гуляйпільського, Оленокостянтинівки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 16 лютого повідомляв, що українські військові «проводять результативні контратакувальні, штурмові дії» на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя.