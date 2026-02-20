Сили оборони звільнили 300 квадратних кілометрів у контрнаступі на півдні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив 20 січня в інтерв’ю агентству France-Presse, що українські військові успішно контратакують на фронті.

«Я не буду розкриватиму забагато подробиць, але сьогодні я можу привітати нашу армію, перш за все – всі Сили оборони – тому що станом на сьогодні звільнено 300 (квадратних) кілометрів», – сказав Зеленський, не розкривши період, упродовж якого це сталося.

Агентство France-Presse зауважує, що не змогло перевірити це твердження глави української держави.

Президент України підтвердив, що ЗСУ скористалися ситуацією, пов’язаною з відключенням терміналів супутникового зв’язку Starlink для російських військових.

12 лютого американський Інститут вивчення війни (ISW) написав, що українські війська здійснюють «локалізовані контратаки з використанням слабких місць противника» поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей, ймовірно, користуючись блокуваннями терміналів Starlink і месенджера Telegram для російських військ.

1 лютого генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що заходи, вжиті його компанією для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, схоже, «дали результат».

Згодом про те, що в російської армії на фронті припинив працювати «Старлінк» повідомили російські так звані військкори. Вони писали про великий збій супутникового інтернету після домовленості України і SpaceX про блокування незареєстрованих терміналів. Крім цього, припинив працювати супутниковий інтернет в окупованих містах, де ним користувалися через відсутність зв’язку, повідомляв проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.