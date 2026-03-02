Європейські міністри перенесли засідання на Кіпрі через атаку безпілотника

Неформальне засідання Ради Євросоюзу із загальних питань, заплановане на 2 березня, відклали після інциденту з безпілотником на британській військовій базі в Акротірі на Кіпрі. Про це повідомило Кіпрське головування в Раді ЄС, передає кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

Інцидент стався невдовзі після опівночі на базі Акротірі, де безпілотник «завдав незначних пошкоджень», повідомляє речник уряду Кіпру.

Через цей непередбачуваний розвиток подій, який вплинув на авіасполучення з Кіпром, головування ухвалило рішення перенести неформальне засідання Ради на пізнішу дату. Її наразі не озвучують.

«Компетентні органи негайно активували передбачені протоколи безпеки та уважно відстежують ситуацію в постійній координації з урядом Великої Британії та адміністрацією британських баз», – йдеться в повідомленні.

За даними Радіо Свобода, на цій зустрічі очікувався прогрес у технічній роботі щодо членства України в Євросоюзі. Зокрема, учасники мали б просунутися вперед іще з трьома преговорними кластерами на додачу до перших трьох, які презентували в грудні 2025 року у Львові.

Напередодні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що «іранські невибіркові атаки у відповідь» на американо-ізраїльські удари включали «дві балістичні ракети, випущені в напрямку Кіпру».

Вранці 28 лютого ізраїльські військові завдали удару по території Ірану. Через кілька годин після того, як Ізраїль оголосив про проведення того, що він назвав «превентивним ударом», президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції відповів на удари США й Ізраїлю запуском кількох хвиль безпілотників і балістичних ракет по Ізраїлю. Іран також запустив ракети по кількох країнах Близького Сходу, де розташовані бази збройних сил США. Про вибухи повідомляли в Бахрейні, ОАЕ, Катарі й Саудівській Аравії.



